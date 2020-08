Kunstwerk in inkomhal van ziekenhuis is eerbetoon voor alle zorgverleners: “Hiermee waarderen we hun fantastische inzet tijdens deze crisis” Wouter Demuynck

30 augustus 2020

18u43 0 Mol In de inkomhal van het Heilig Hartziekenhuis in Mol werd zondag een kunstwerk ter ere van alle zorgverleners onthuld. Het kunstwerk is van de hand van Daisy Boman en kwam tot stand dankzij een privé-initiatief van enkele inwoners.

Mollenaars Hugo Viaene en Francis Heeren startten enkele maanden geleden een crowdfunding op om in de inkomhal van het Heilig Hartziekenhuis een kunstwerk te verwezenlijken. Daarmee willen ze de zorgverleners bedanken voor hun inzet tijdens de coronacrisis. Niet enkel de medewerkers van het ziekenhuis in Mol, maar alle zorgverleners. Mol beek gul te zijn, want op een vijftal weken tijd was de financiering van het kunstwerk rond dankzij giften van inwoners, bedrijven en verenigingen.

Voor de vervaardiging van het kunstwerk klopten de initiatiefnemers aan bij Daisy Boman uit Geel. Zij staat bekend om haar ‘Bomannetjes’. “Daisy was meteen laaiend enthousiast”, vertelt Hugo Viaene. “Haar Bomannetjes zijn een eigen leven gaan leiden. De expressie van hun houding is prachtig. Daisy kneedt ze in enkele minuten. De kubusvorm van het hoofd weerspiegelt de vele vormen van druk van buitenaf die op de mensen afkomen.”

Dubbele boodschap

De boodschap van het kunstwerk is tweeledig. Zowel de zorg voor de patiënt als de dankbaarheid van de inwoners is voelbaar. “Het Bomannetje links onderaan staat symbool voor de bevolking die in de handen klapt voor de zorg. Daarnaast is er de arts die de patiënt naar boven trekt, terwijl die laatste nog ondersteund wordt door een zorgverlener”, legt kunstenares Daisy Boman uit. “Ik vind dat het kunstwerk heel mooi tot zijn recht komt in de inkomhal van het ziekenhuis.”

Ook ziekenhuisdirecteur Ivo Jacobs is in zijn nopjes met het kunstwerk. “Hiermee waarderen we de fantastische inzet van de mensen in de zorgsector. Laat ons hopen dat het stof snel zal neerdwarrelen over deze crisis en dat dit beeld ons vooral herinnert aan die inzet. Het is een sober, maar toch zeker ook indrukwekkend kunstwerk.”