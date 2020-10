Kunstacademie Mol exposeert werk van leerlingen naast dat van Jozef Van Ruyssevelt Liese Demeulenaere

06 oktober 2020

21u10 2 Mol Academie Beeldende Kunsten (ABK) in Mol exposeert met trots drie werken van kunstschilderJozef Van Ruyssevelt in dialoog met het werk van haar eigen leerlingen. De tentoonstelling zou normaal al eind maart de deuren openen, maar corona gooide roet in het eten. Na lang overleg mag de expo nu toch doorgaan, met de nodige maatregelen.

De tentoonstelling is eigenlijk een aanvulling op de expositie van Van Ruyssevelt in het Jakob Smitsmuseum. “ABK wilde daarop aanpikken en daarom stimuleerden we onze leerlingen om zich te laten inspireren door het werk van deze intrigerende kunstenaar”, vertelt directeur Orphee Pannekoucke. De expositie toont drie werken van de meester zelf en laat die in een dialoog treden met de creaties van zowel de jonge als volwassen leerlingen van de Academie. In hun inspiratie experimenteerden ze niet alleen met verf, maar ook met keramiek, textiel en beeldhouwkunst. “Al deze kunstwerken zijn volstrekt anders en toch vormen ze een geheel.”

Het is de eerste expositie in ABK sinds het begin van de coronapandemie. “De eindejaarstentoonstelling van vorig academiejaar heeft door omstandigheden jammer genoeg niet kunnen plaatsvinden.” Met deze expositie toont ABK echter dat het wel mogelijk is om de kunstwerken van haar leerlingen op een coronaveilige manier in de schijnwerpers te zetten. “Het kan dus wel. Daarom willen we dit najaar het werk van onze afstudeerders exposeren zodat zij alsnog de kans krijgen hun werk te tonen.”

Kunst en corona

ABK hoopt daarnaast dat er weer wat meer aandacht komt voor de culturele sector. Door corona werden de kunsten al snel naar de achtergrond geschoven waardoor ze nu meer dan ooit de steun hard nodig hebben. Toch blijkt de hoop niet helemaal verloren. “ABK telt zo’n 900 leerlingen van alle leeftijden. Dit jaar hebben we zelfs opvallend veel nieuwe studenten. Het zijn voornamelijk de oude studenten die wegblijven omdat ze bang zijn of lak hebben aan de coronamaatregelen.”

Om de expositie veilig te laten verlopen, gelden die maatregelen niet alleen in de lessen, maar eveneens in de expositieruimte. Zo moeten bezoekers zich registreren en hun handen ontsmetten. Ook zijn er maximaal 14 bezoekers tegelijkertijd toegelaten in de ruimte zodat er voldoende afstand bewaard wordt. De werken van Van Ruyssevelt en de leerlingen zijn nog te bezichtigen tot en met 17 oktober.