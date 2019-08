Koppel uit Mol gearresteerd voor verblijf in hotels zonder rekeningen te betalen tvc Toon Royackers

28 augustus 2019

17u57

Bron: Belga, eigen berichtgeving 1 Mol De lokale politie van de zone Bilzen-Riemst-Hoeselt heeft gisteren een koppel uit Mol opgepakt, omdat ze in verschillende hotels in Riemst en Tongeren hadden gelogeerd zonder hun rekeningen te betalen. Dergelijk misdrijf wordt ook flessentrekkerij genoemd. Het koppel had wegens een ongedierteplaag noodgedwongen hun appartement in Mol moeten verlaten. Daarom namen de man en de vrouw hun intrek in hotels en B&B's.

In een tijdspanne van drie weken had het koppel op die manier een schuldenberg van 2.300 euro gecreëerd. Toen op hun laatste verblijf de rekening gepresenteerd werd, vroeg het koppel om via overschrijving te betalen. De uitbaatster zag dat niet zitten en wilde een cash betaling. Het koppel beloofde geld te gaan halen. Na enkele uren wachten kreeg de uitbaatster van het logement argwaan en haalde ze er de politie bij.

Toen de twee weer opdoken werden ze in opdracht van het parket van Limburg gearresteerd voor de duur van het onderzoek. Na verhoor mochten ze beschikken. De verdachten werden aangemaand hun achterstallige rekeningen zo snel mogelijk te vereffenen. Dat maakte de politie Bilzen-Riemst-Hoeselt vandaag bekend.