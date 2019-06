Koning Filip bezoekt Myrrha-project van SCK Onderzoeksreactor voor kankermedicijnen en kortere levensduur radioactief afval Jef Van Nooten

26 juni 2019

16u50 3 Mol Hoog bezoek woensdagochtend bij het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) in Mol. Koning Filip kwam langs. Hij kreeg er uitleg over het unieke Myrrha-project, de eerste onderzoeksreactor in de wereld die wordt aangedreven door een deeltjesversneller. Het doel van Myrrha? Nieuwe kankerbehandelingen ontwikkelen en de levensduur van radioactief afval verkorten.

Zeven jaar geleden was Filip al eens op bezoek geweest bij het SCK in Mol. Toen was hij nog kroonprins. Dit keer zakte hij als koning af naar Mol. Aanleiding voor het nieuwe bezoek is het ambitieuze Myrrha-project, dat vorig jaar werd goedgekeurd door de federale regering. In Mol komt ‘s werelds eerste onderzoeksreactor die wordt aangedreven door een deeltjesversneller.

Experimenten

De wetenschappers van SCK legden het project uit aan de koning en lieten hem ook zelf enkele experimenten uitvoeren. “De koning was heel geïnteresseerd”, klinkt het binnen SCK. “Hij zei op een bepaald moment dat hij het spijtig vond dat hij geen fysicus is, want hij vond het allemaal heel fascinerend en interessant. Hij heeft een aantal mini-experimenten kunnen doen met lood-bismut. Je zag dat hij het fijn vond. Wat is lood-bismut? Dat is een vloeibaar metaal waarmee Myrrha gekoeld wordt en het project uniek maakt.”

Met het Myrrha-project werken de wetenschappers van het SCK in Mol aan één van de meest hoogtechnologische snufjes ter wereld. Toch weten veel inwoners van de Kempen niks af van het Myrrha-project. Wij gingen te rade bij Katrien Van Tichelen, het eenheidshoofd Lood Bismut Componenten en Experimenten bij het SCK. Zij werkt 20 jaar voor het Studiecentrum voor Kernenergie. We vroegen haar om in mensentaal uit de leggen wat het Myrrha-project precies inhoudt.

Radioactief afval

“Met Myrrha bouwen we een nieuwe onderzoeksreactor. Een onderzoeksreactor waarbij een deeltjesversneller gekoppeld wordt aan een kernreactor. Wat willen we er mee bereiken? Langs de ene kant richt het project zich op de transmutatie van radioactief afval, met als doel het verkorten van de levensduur van radioactief afval. Dat is maatschappelijk een heel relevant issue”, zegt Katrien Van Tichelen. “Langs de andere kant willen we medische radio-isotopen produceren, die gebruikt kunnen worden bij de diagnose en behandeling van kankers. Het gaat dan niet alleen om nieuwe isotopen of behandelingen, maar ook om bestaande isotopen die minder nevenwerkingen zullen hebben.”

Het Myrrha-project bestaat uit verschillende fases. De eerste fase moet rond zijn tegen 2027. Vanaf dan zal de onderzoeksreactor gebruikt kunnen worden om radio-isotopen te ontwikkelen waarmee kankers behandeld kunnen worden.

In totaal werken 135 mensen aan het Myrrha-project, de gemiddelde leeftijd is 35 jaar.