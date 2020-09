Komende maanden mogen nog 6 kermissen doorgaan in Mol: “Elke kermis met eigen coronamaatregelen” Jef Van Nooten

01 september 2020

16u39 1 Mol De kermissen die dit najaar nog op het programma staan in Mol gaan allemaal door zoals gepland. “Voor elke kermis beslissen we op maat hoe we deze veilig kunnen organiseren, al dan niet met een reservatiesysteem of andere maatregelen”, zegt schepen voor Lokale Economie Lieve Heurckmans.

In augustus kon de kermis in het gehucht Sluis onverwacht toch plaatsvinden, met een reservatiesysteem en maximum 200 bezoekers per tijdsblok van 2 uur. Dat verliep goed. Het gemeentebestuur van Mol heeft nu beslist om alle kermissen toe te laten die dit najaar nog op de planning staan. Tenminste, wanneer de coronacijfers het toelaten.

Omvang

“De afgelopen kermissen in Donk en Sluis bewijzen dat het perfect mogelijk is om zowel een kleine als grotere kermis coronaproof te organiseren. Voor elke kermis beslissen we op maat hoe we deze veilig kunnen organiseren, al dan niet met een reservatiesysteem of andere maatregelen”, zegt schepen Lieve Heurckmans. “De specifieke organisatie van elke kermis hangt af van verschillende factoren, waarbij vooral de omvang van de kermis een belangrijk element is. Dit omvat zowel het aantal kermiskramen, het verwachte aantal kermisbezoekers, de beschikbare oppervlakte als de afsluitmogelijkheden van het kermisparcours.”

Veiligheidsmedewerkers

Voor elke kermis zal de gemeente de permanente aanwezigheid van veiligheidsmedewerkers voorzien die de maximumcapaciteit handhaven en de correcte opvolging van de regels controleren. “De organisatie van elke kermis verloopt in samenspraak met de foorreizigers zelf en eventuele horeca in de nabijheid van het kermisparcours. Spreiding van de bezoekers is telkens een belangrijke doelstelling voor elke kermis, aangezien er per kermis een strikt maximum geldt voor het aantal kermisbezoekers dat gelijktijdig aanwezig mag zijn. Deze spreiding kunnen we – afhankelijk van de specifieke aard van elke kermis – nastreven op verschillende manieren: extra kermisdagen, vroeger openen, een online reservatiesysteem.”

Zes

Voor dit najaar staan er in Mol nog zes kermissen op het programma: Ginderbuiten (26-29 september), Heidehuizen (11-13 oktober), Postel (18-20 oktober), Achterbos (18-20 oktober), Wezel (25-27 oktober) en Millegem (25-27 oktober). “Deze kermisdata zijn onder voorbehoud. Eventuele aanpassingen van de openingsdagen zijn nog mogelijk in functie van een coronaveilige organisatie”, besluit Heurckmans.