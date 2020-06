Koffietje levert Maria cadeaubon van 1.000 euro op Jef Van Nooten

13u04 1 Mol Een koffie gaan drinken en daar 1.000 euro voor krijgen. Het overkwam Maria Eyckmans. Zij is de winnaar van de wedstrijd ‘Klink op MooiMol’.

Om de heropstart van de horeca te ondersteunen na de coronasluiting lanceerde het gemeentebestuur van Mol een campagne. Wie het kassaticketje van een horecabezoek in de gemeente binnenbracht, maakte kans op een prijs. Een espresso die ze dronk bij Petit Paris levert Maria Eyckmans zo een Molse Kadoke op ter waarde van 1.000 euro. “We gaan met deze bonnen heel veel lekker eten in Mol met onze kinderen, zeker weten! We steunden de Molse horeca-uitbaters al heel hard en blijven dit zeker doen”, zegt Maria.

7.544 ticketjes

Maar liefst 7.544 kassaticketjes werden de afgelopen twee weken in de glazen box op het Santo Tomasplein gedeponeerd. Behalve Maria vallen nog vier andere horecabezoekers in de prijzen. Axel, Yoran, Emma en Hannelore krijgen ieder een Mols Kadoke van 250 euro. “Deze cadeaubon kunnen ze bij 219 Molse handelaars en horeca-uitbaters gebruiken. We kiezen bewust voor Molse Kadokes om onze lokale economie extra te ondersteunen. Twee vliegen in één klap”, besluit schepen voor Lokale Economie Lieve Heurckmans.