Kleuterschool in Heidehuizen breidt uit tot volwaardige lagere school Jef Van Nooten

21 augustus 2020

14u21 0 Mol Het kleuterschooltje in Heidehuizen in Mol zal de komende jaren stapsgewijs worden uitgebouwd tot een volwaardige school voor kinderen tot en met het zesde leerjaar. Om de uitbreiding mogelijk te maken, worden in 2023 nieuwe klaslokalen gebouwd. “De kinderen van Heidehuizen blijven dan tot en met het zesde leerjaar in hun eigen buurt naar school gaan”, zegt schepen Hilde Valgaeren.

Op dit moment heeft het wijkschooltje in Heidehuizen, gelegen in de Greesstraat in Mol, te weinig leerlingen om toekomstgericht te blijven bestaan. “Daarom drong een nieuwe toekomstvisie zich op. Het gemeentebestuur en de school organiseerden daarom een bevraging bij leerkrachten en ouders. Het sluiten van het schooltje in Heidehuizen bleek absoluut geen optie”, vertelt schepen voor Onderwijs Hilde Valgaeren.

Graadsklassen

Om op termijn meer leerlingen te hebben, besliste het gemeentebestuur van Mol om de huidige kleuterschool stapsgewijs uit te breiden met een lagere school. Die zal bestaan uit drie graadsklassen. “De ‘nieuwe’ school zal volop inzetten op actief, zelfstandig en samen leren. De kinderen van Heidehuizen blijven dan tot en met het zesde leerjaar in hun eigen buurt naar school gaan. De school van Ezaart blijft bestaan in de huidige vorm, maar moet in het eerste leerjaar geen plaatsen meer vrijhouden voor de kinderen die doorstromen vanuit Heidehuizen”, aldus nog Hilde Valgaeren.

Inschrijvingen

De uitbreiding van de school wordt komend schooljaar concreet uitgewerkt. “Vanaf schooljaar 2021-2022 starten we stap voor stap met de realisatie van de uitbreiding. Zo zal eerst het eerste leerjaar opstarten. De inschrijvingen voor het schooljaar 2021-2022 starten in januari voor de voorrangsgroepen en in maart voor de andere kinderen.”

Nieuwbouw

Om de uitbreiding met een lagere school mogelijk te maken, zal het bestaande gebouw niet alleen gerenoveerd worden. Er komt ook een nieuwbouw bij. “Om de uitbreiding van de school praktisch te organiseren, is een renovatie van de bestaande gebouwen niet voldoende. Een nieuwbouw waarbij stapsgewijs extra klaslokalen, voldoende (overdekte) speelruimte en extra fietsenstallingen voorzien worden, is noodzakelijk. Als alles volgens planning verloopt, is de nieuwe school klaar in 2023. Om de opstart te realiseren op 1 september 2021, werken we tijdelijk met containerklassen.”

Vrije plaatsen

Het gemeentebestuur neemt deze investering op in het meerjarenplan, maar krijgt deze later via Vlaamse subsidies een groot deel terugbetaald. Het schooltje in Heidehuizen heeft op dit moment nog vrije plaatsen. Geïnteresseerde ouders kunnen hun kinderen nog inschrijven voor het schooljaar van 2020-2021. De kinderen die starten in Heidehuizen, kunnen dus gegarandeerd blijven tot en met het zesde leerjaar.