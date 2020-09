Kleuterafdeling van basisschool Het Schrijvertje twee weken gesloten door coronabesmetting bij kinderverzorgster Wouter Demuynck

10 september 2020

19u29 0 Mol De kleuterafdeling van basisschool Het Schrijvertje in Mol sluit voor twee weken de deuren nadat een kinderverzorgster positief testte op het coronavirus. Daardoor moeten 73 kleuters en zes leerkrachten in quarantaine.

De sluiting van de volledige kleuterafdeling is sinds donderdag van kracht en gebeurde in overleg met het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding). Aangezien de kinderverzorgster recent ook nog bij basisschool Willem Tell, dat tot dezelfde scholengroep behoort als Het Schrijvertje, in Olen werkte werden ook daar maatregelen genomen. Daar moeten drie klassen van de kleuterschool, goed voor 37 leerlingen, twee weken in quarantaine.

Bij de gemeentelijke basisschool Mozawiek in Mol-Ezaart werd er eveneens een coronabesmetting vastgesteld. Na een positieve test van een kleuterjuf moet een klas van vijftien kleuters ook twee weken in quarantaine.