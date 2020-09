Kleuterafdeling van basisschool Het Schrijvertje twee weken gesloten: 73 kinderen en 6 leerkrachten in quarantaine Wouter Demuynck

10 september 2020

19u29 0 Mol De volledige kleuterafdeling van basisschool Het Schrijvertje in Mol sluit voor twee weken de deuren na enkele coronabesmettingen bij kleuters en medewerkers. Daardoor moeten 73 kleuters en zes leerkrachten in quarantaine. In de gemeentelijke basisschool Mozawiek in Mol-Ezaart moet een klas van vijftien kleuters in quarantaine nadat hun kleuterjuf besmet raakte.

De sluiting van de volledige kleuterafdeling van basisschool Het Schrijvertje in het centrum van Mol is sinds donderdagochtend van kracht en gebeurde na overleg tussen het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding), de gemeentelijke crisiscel, het agentschap Zorg & Gezondheid en de schooldirectie. De afgelopen dagen werden er besmettingen vastgesteld bij drie kleuters en drie medewerkers.

Alle kleuters

“De besmettingen situeren zich in verschillende klasgroepen van de kleuterafdeling, waardoor de beslissing tot thuisquarantaine voor alle kleuters geldt. Die quarantaineperiode geldt tot 25 september. De klassen van de lagere school vallen niet onder de thuisquarantaine. Deze kinderen blijven dus gewoon les volgen in hun vertrouwde klas”, zegt burgemeester Wim Caeyers (CD&V).

Een besmette kinderverzorgster van Het Schrijvertje werkte de afgelopen dagen ook nog bij basisschool Willem Tell, dat tot dezelfde scholengroep behoort als Het Schrijvertje, in Olen. Ook in Olen worden daarom de nodige maatregelen genomen. Drie klassen van de kleuterschool, goed voor 37 leerlingen, moeten eveneens preventief twee weken in quarantaine.

Leerkrachten vervangen

Bij de gemeentelijke basisschool Mozawiek in Mol-Ezaart werd bij één kleuterjuf een besmetting met het coronavirus vastgesteld. “Zij is besmet, maar niet ziek. De vijftien kleuters uit haar klas gaan preventief in thuisquarantaine tot en met dinsdag 22 september. Drie andere leerkrachten uit dezelfde ‘leeftijdsbubbel’ hadden met deze leerkracht eerder deze week nauwe contacten tijdens een werkoverleg, waardoor ze preventief in thuisquarantaine moeten en een coronatest laten afnemen”, vervolgt Caeyers.

“De kleuters van deze leerkrachten mogen wel nog naar school komen. Zij blijven les volgen in hun vaste klasgroep. De nodige vervanging van de betrokken leerkrachten werd inmiddels voorzien. Voor de overige leerlingen van de school verandert er niets. De school werkt in verschillende bubbels, zodat onderlinge contacten maximaal vermeden worden.”