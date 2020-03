Kleine som geld uit kassa van café gestolen Wouter Demuynck

In de nacht van donderdag op vrijdag werd een inbraak vastgesteld in een café in de Corbiestraat in Mol. De dieven geraakten binnen door de achterdeur open te breken. Ze roofden een kleine som geld uit de kassa.