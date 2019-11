Klein Postel en Actie MIN ontvangen elk 1.000 euro Wouter Demuynck

28 november 2019

Dit jaar werd voor de 13de keer de Jumping Polyt in Mol georganiseerd. Ook hield vzw Jumping Polyt de bosbar open in het Ecocentrum De Goren, met tal van activiteiten voor kinderen. De twee evenementen brachten voor de Molse organisaties Klein Postel en Actie MIN elk 1.000 euro in het laatje.