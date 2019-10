Kiwi’s verkopen zelfgemaakte engeltjes voor Kinderkankerfonds Jef Van Nooten

23 oktober 2019

16u25 6 Mol Vier 8-jarige meisjes van basisschool Klim-Op in Ginderbuiten (Mol) hebben een grote actie op touw gezet voor de Warmste Week. Ze knutselen zelf engeltjes die ze dan verkopen voor het Kinderkankerfonds. “We hopen tot duizend engeltjes te verkopen”, klinkt het.

De vriendinnen Merel, Jutta, Viv en Margaux – de meisjes noemen zichzelf de Kiwi-groep – hebben het druk. Al hun vrije tijd gaat sinds kort naar het knutselen en verkopen van engeltjes. De opbrengst gaat naar de Warmste Week. “We hadden vorig jaar voor het eerst hierover gehoord en hebben onze ouders, grootouders en vriendjes zover gekregen om mee te helpen”, vertellen de meisjes. “We knutselen niet alleen engeltjes, maar bakken ook hartjes wafels en cupcakes.”

Boompjes met engeltjes

Nog tot en met 21 december verkopen ze de zelfgemaakte spullen bij grootwarenhuizen en op pleinen in de buurt. “We hebben ook boompjes met engeltjes mogen zetten bij verschillende handelaars in Mol, Geel, Balen en Lommel. We zijn er iedere woensdagnamiddag en in de weekends mee bezig. Met het milieu in het achterhoofd gebruiken we geen plastic om de engeltjes te maken of te verpakken.”

De Kiwi’s proberen op deze manier zoveel mogelijk geld op te halen voor het Kinderkankerfonds. “Als ouders hebben we verschillende doelen met hen besproken, maar ze zijn het meest geraakt door het leed van andere kinderen die moeten vechten tegen kanker”, vertelt de mama van Margaux. “Ze willen door hun tijd en energie in dit goede doel te steken hun betrokkenheid tonen. Ze houden van dieren, zijn begaan met het klimaat,… maar kennen allemaal wel iemand met kanker in hun directe omgeving en kiezen daarom voor het Kinderkankerfonds.”

Al 100 verkocht

De meisjes maakten tot nu toe zo’n 200 engeltjes. Tijdens de eerste week van de verkoop hebben ze er daar al honderd van verkocht. “We hopen in totaal 500 tot 1.000 engeltjes te verkopen. De materialen zijn allemaal gesponsord door lokale handelaars dus de opbrengst gaat integraal naar het Kinderkankerfonds.”

De engeltjes kosten 3 euro per stuk of 5 euro voor twee engeltjes.