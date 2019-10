Kinderraad zoekt kleding en speelgoed voor geefplein Jef Van Nooten

16 oktober 2019

19u42 0 Mol De kinderraad van Mol zoekt speelgoed en kleding voor het geefplein op 16 november in het lokaal dienstencentrum in Ten Hove.

Wie speelgoed of kleding heeft waar de kinderen zijn uitgegroeid, kan dat tot 15 november 12 uur binnen brengen bij de jeugddienst in Mol. “Het speelgoed en de kledingstukken die je weggeeft, moeten nog in goede staat zijn. Dus niet stuk, alles compleet, proper,…”, zegt schepen van Jeugd Hans De Groof. “Op het speelgoed-en kledinggeefplein mag iedereen gratis speelgoed en kleding uitkiezen.”

Het geefplein vindt plaats op zaterdag 16 november van 13.30 tot 17 uur in het lokaal dienstencentrum in Ten Hove. “Ieder kind heeft recht op speelgoed en kleding. Met het speelgoed- en kledinggeefplein wil de kinderraad extra focussen op kinderarmoede en alle kinderen de kans geven om te fijn te spelen in een toffe outfit.”

Tijdens het geefplein zijn er ook hapjes en drankjes verkrijgbaar aan democratische prijzen. De opbrengst hiervan schenkt de Kinderraad aan het Rode Neuzen Fonds, een project dat jongeren mentaal sterker maakt.