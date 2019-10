Kinderen met brandwonden beleven topdag in Bobbejaanland Jef Van Nooten

17 oktober 2019

10u37 4 Mol Veertig kinderen met brandwonden hebben onlangs de dag van hun leven beleefd. De vzw Help Brandwondenkids uit Mol trakteerde hen op een dagje Bobbejaanland. Daar werden ze verwend door Disney-prinsessen.

Met het initiatief wilde de vzw Help Brandwondenkids kindjes met brandwonden helpen om zich in het openbaar te begeven. “Voor vele patiëntjes verloopt dit wat moeilijk, voor anderen gaat dit eenvoudiger. Veel hangt hierbij natuurlijk ook af van de aard en de plaats van de brandwonden op het lichaam”, klinkt het bij de vzw.

Niet alleen de brandwondenpatiëntjes en hun ouders waren uitgenodigd. Ook hun broers en zussen waren welkom. “We stellen vast dat een groot percentage van de brandwonden ontstaat in gezinnen die het financieel moeilijker hebben. Wij boden deze dag voor de patiëntjes en hun ouders dan ook volledig gratis aan. Broers en zussen betaalden een zeer beperkte bijdrage. Een derde betrachting van deze dag was natuurlijk om de gezinnen die getroffen werden door brandwonden met mekaar in contact te brengen. Zodat zij hieruit kunnen leren op welke wijze lotgenoten omgaan met hun brandwonden.”