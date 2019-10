Kinderen leven zich uit tijdens 4de Memorial Frans Vangenechten Jef Van Nooten

17 oktober 2019

10u14 0 Mol De Mollenrit Vrienden uit Mol hebben voor de vierde keer de Memorial Frans Vangenechten georganiseerd.

Tijdens die ‘kidsday’ konden tientallen kinderen op een brommer of quad rijden. Sommige kinderen waren ook de voorbije edities al van de partij, voor anderen was het de eerste keer dat ze die ervaring meemaakten. De opbrengst van de Memorial Frans Vangenechten gaat naar de vzw Help Brandwondenkids.