Kinderen beslissen mee over toekomst van plein Rijtenhof Jef Van Nooten

10 oktober 2019

16u47 0 Mol Kinderen hebben woensdagnamiddag verzameld op het plein Rijtenhof in Mol-Millegem. Ze brainstormden er mee over de toekomst van het plein. Op het verlanglijstje: een BMX-parcours, speeltuigen en een zandbak.

Elf kinderen gingen in op de oproep van het gemeentebestuur. Door het slechte weer verzamelden de kinderen eerst in de basisschool Millekemol. Met stiften, kleurtjes en picto-play konden ze er eerst hun favoriete speelruimte ontwerpen. Van zodra de regen opgetrokken was, ging de kinderen naar Rijtenhof. Daar vertelden de kinderen aan schepen Hans De Groof en medewerkers van de jeugd- en sportdienst over hun favoriete plekjes en spelletjes op het plein. “Soms leggen we hier planken op om te kunnen BMX-en”, klonk het aan de berg. Ook de bosjes en struiken worden als leuk ervaren om kampen te bouwen en zich te verstoppen. “Alleen jammer van al die prikplanten.” De kinderen haalden ook aan dat ze het jammer vinden dat er geen speeltoestellen staan. Ze storen zich ook aan de hondenpoep die vaak op het plein ligt.

Alle opmerkingen en wensen van de kinderen worden nu meegenomen naar de ontwerper die instaat voor de vernieuwing van het plein Rijtenhof. “De kinderen dromen alvast van een wilgenhut, klimboom met boomhut, bloemenweide, fietsweg, doolhof, BMX-parcours, picknickbanken, speeltuigen, kabelbaan, zandbak, appelboom, wandelweg, een hele grote berg met tunnel, skateramp, multifunctioneel sportplein,…”, zegt schepen voor Jeugd Hans De Groof.

Het Rijtenhof is een groot plein in Millegem, gelegen tussen de Arendstraat, Bosduifstraat en Rijtenhof. Het grote grasveld heeft nu twee petanquebanen en enkele bomen. “Vanuit de jeugd- en sportdienst bekijkt het gemeentebestuur hoe we dit plein kunnen herinrichten. We willen de inrichting van het plein zoveel mogelijk afstemmen op de wensen en noden van de buurt”, aldus nog Hans De Groof.

Op 19 september vond ook al een infoavond plaats voor volwassenen. Een 30-tal buurtbewoners en vertegenwoordigers van verenigingen waren toen aanwezig. Na de presentatie kreeg iedereen de kans om de sterktes en zwaktes van het plein op te lijsten en eigen ideeën voor te stellen. Wie er niet bij kon zijn en alsnog zijn mening wil geven, kan terecht op www.gemeentemol.be/rijtenhof. “Tot en met 31 oktober 2019 verzamelen we hier alle ideeën over de toekomst van het plein. Je kan er ook je stem uitbrengen bij de al aangeleverde ideeën. Nadien start de ontwerpfase.”