Kilometerslange file richting Nederland na ongeval met tankwagen op E34 Jef Van Nooten

07 januari 2020

16u52 3 Mol Op de E34 richting Nederland is dinsdagnamiddag een kilometerslange file ontstaan nadat een vrachtwagen er naast de weg was beland. Bij het ongeval raakte niemand gewond.

Het ongeval gebeurde rond 14.30 uur. Volgens de eerste vaststellingen is de chauffeur van de tankwagen in slaap gevallen. De vrachtwagen week daardoor van het rijvak af, ging door de berm en belandde uiteindelijk in Mol-Postel in de gracht, kort voor de Belgisch-Nederlandse grens.

De chauffeur bleef ongedeerd bij het ongeval, maar door de takelwerken was urenlang maar één rijstrook beschikbaar op de E34 richting Nederland. Dat leidde bij de start van de avondspits tot een kilometerslange file tot aan het op- en afrittencomplex in Arendonk.