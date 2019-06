Keuken brandt volledig uit Jef Van Nooten

11 juni 2019

11u53 0 Mol Aan Kerkelanden in Mol is dinsdagochtend brand ontstaan in een sociale woning. De bewoonster bleef ongedeerd.

De brand ontstond dinsdagochtend in de keuken van de woning. De bewoonster, een oudere vrouw, had aanvankelijk niets in de gaten. Ze merkte de brand pas op toen het brandalarm af ging. De vrouw vluchtte meteen naar buiten. De brandweer had de vlammen snel onder controle, maar kon niet verhinderen dat de keuken volledig uitbrandde. Het vuur verspreidde zich ook een beetje naar de woonkamer. Ook door ontstond brand- en vooral rookschade.