Kermis in Achterbos start dag eerder door stormweer Jef Van Nooten

07 februari 2020

10u39 0 Mol De kermis in Achterbos mag dit weekend al op zaterdagmiddag starten. Burgemeester Wim Caeyers nam die beslissing omdat de kermis zondag mogelijk afgelast moet worden door het stormweer.

Het KMI verwacht dat zondag storm Ciara over ons land zal trekken met rukwinden tot meer dan honderd kilometer per uur en bijzonder veel regen. Zondagvoormiddag vindt een gemeentelijk veiligheidsoverleg plaats met de brandweer om te bekijken of de kermis die dag al dan niet veilig kan openen met het stormweer. “Wanneer de verwachte storm zondagvoormiddag wordt bevestigd, dan zijn de risico’s te groot om de kermis veilig te laten doorgaan”, zegt burgemeester Wim Caeyers. “Als zekere compensatie krijgen de foorreizigers alvast toelating om de kermis één dag vroeger te openen. Zaterdag verwachten we beter weer. Hopelijk verlicht deze extra kermisdag het leed van zowel foorreizigers als bezoekers. Daarnaast blijven we hopen op minder stormweer dan verwacht, zodat ook zondag de kermis alsnog veilig kan doorgaan.”