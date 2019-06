Kempense scholen en gemeente ontvangen 20.000 euro aan subsidies voor investeringen in verkeersveiligheid Wouter Demuynck

21 juni 2019

19u38 0 Mol Basisscholen uit Herselt, Merksplas, Mol en Vosselaar hebben van de provincie Antwerpen subsidies ontvangen voor investeringen in de verkeersveiligheid. Ook de gemeente Ravels ontving een subsidie. Van de 37.000 euro in de hele provincie krijgen de Kempense scholen en gemeente iets meer dan 20.000 euro.

Met het label 10op10 ondersteunt de provincie scholen en gemeenten bij de aankoop van materialen voor verkeerslessen, een fietsenstalling of een verkeersveilige schoolomgeving.

Zo kregen zowel de kleuterschool als de lagere school van Heilig Graf in Vosselaar een subsidie van telkens 4.922 euro voor de uitbreiding van hun fietsenstalling. De andere Kempense subsidies gingen naar fietsen en andere verkeersmaterialen.

Basisschool De Bolster in Ramsel (Herselt) ontving een subsidie van 1.000 euro voor een verkeersparcours op de speelplaats, de vrije basisschool in Merksplas en basisschool Alles Kit(d)s in Mol kregen respectievelijk 1.464 en 1.770 euro voor fietsbehendigheidsmateriaal. 2.499 euro was er ook weggelegd voor Klim-Op in Mol voor de aankoop van fietsen en verkeerseducatief materiaal. Ten slotte ontving de gemeente Ravels een subsidie 4.000 euro voor fietsen.