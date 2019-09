Kempense Modelbouw Klub organiseert reeds voor de negentiende keer zijn internationale modelbouwbeurs Jurgen Geyselings

16u29 0 Mol De Kempense Modelbouw Klub, kortweg KMK, organiseerde op zondag 15 september voor de negentiende keer hun internationale modelbouwbeurs en modelbouwwedstrijd in het Technisch Instituut Sint Paulus te Mol. Na de vlekkeloze organisatie van deze negentiende editie is de KMK klaar voor hun jubileumeditie van volgend jaar.

“Deze dag dient vooral om onze hobby te promoten”, klinkt hij bij Jan Goos, lid van KMK. “We delen hier met onze binnenlandse en buitenlandse vrienden informatie en technieken betreffende de modelbouw. Op onze beurs kan éénieder alles kopen wat met onze hobby te maken heeft net zoals men hier ook terechtkan omtrent alle informatie over het modelbouwwereldje.”

KMK is een modelbouwclub die alle takken van de statische en plastieken modelbouw beoefend. In het wereldje van de modelbouw is de club beter bekend als de Blue Shirts. “We zijn een hechte groep vrienden die al jaren dezelfde hobby koesteren”, gaat Jan verder. “De KMK neemt jaarlijks deel aan binnen- en buitenlandse beurzen, en we komen iedere week op vrijdagavond samen om te werken aan onze stukken of over onze hobby te praten.”

“Na het vlekkeloze verloop van de dag gedurende onze modelbouwbeurs van vandaag, kunnen we stellen dat we volledig klaar zijn om volgend jaar ons twintigjarig jubileum op een fantastische wijze te kunnen organiseren”, besluit Jan Goos.