Kempense Lionsclubs schenken 1.300 mondmaskers aan ziekenhuizen van Mol en Turnhout Wouter Demuynck

19 april 2020

14u53 2 Mol De Kempense Lionsclubs hebben deze week een eerste lading van 1.300 mondmaskers verdeeld in het Heilig Hartziekenhuis in Mol en het AZ Turnhout. Ook de aparte afdelingen dragen elk hun steentje bij.

De Belgische leden van Serviceclub Lions hebben, met hulp van de hoofdzetel in de Verenigde Staten, 350.000 euro bij elkaar ingezameld om kwaliteitsvolle mondmaskers en beschermende kledij aan te kopen. De Lionsclub heeft nauwe contacten met een Belg die in China woont en die de nodige accreditaties had om de goedgekeurde FPP2- en FPP1-mondmaskers te leveren. De Kempense Lionsclubs verdeelden deze week een eerste lading van 1.300 mondmaskers voor het Heilig Hartziekenhuis in Mol en het AZ Turnhout.

Daarnaast hebben de dames van Lionsclub Mol Atomiq en Hartevrouwe uit Turnhout, met de hulp van de stiksters van de Turngroep en de Carnavalgroep van Ravels en raamdecoratie Artevelum in Poppel (Ravels), meer dan 1.000 stoffen mondmaskers gestikt voor plaatselijke zorginstellingen en 350 steriliseerbare schorten voor de Kempense ziekenhuizen gemaakt. Lionsclub Mol-Geel steunt dan weer het initiatief van de Geelse traiteur Sysmans om elke week 20 manden met fruit te schenken aan het verplegend personeel van Ziekenhuis Geel.