Katholiek Onderwijs Mol viert 35ste verjaardag met ontbijt voor leerkrachten Jef Van Nooten

30 januari 2020

11u21 0 Mol De vzw Katholiek Onderwijs Mol bestaat 35 jaar. Om dat te vieren heeft het schoolbestuur de leerkrachten extra verwend tijdens een studiedag.

“De werkdruk ligt het hele schooljaar zeer hoog. Het schoolbestuur en de directies beseffen dit maar al te goed. Daarom wilden we tijdens een extra studiedag, onze personeelsleden eens extra in de bloemetjes zetten voor hun inzet en enthousiasme”, klinkt het.

Ontspannen

De leerkrachten kregen woensdag een ontbijt voorgeschoteld, gevolgd door een muzikaal optreden van Het Grote Oor en een receptie. We wilden in dit feestjaar niet weer eens pedagogische nieuwigheden uitwerken of ons verdiepen in nieuwe leerplannen tijdens de studiedag. Wel wilden we onze medewerkers de kans geven om, in een ontspannen en ongedwongen sfeer, met collega’s, werkzaam in één van de tien scholen van het vrij onderwijs, verrijkende ervaringen te delen.”

