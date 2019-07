Kapelletje aan Sint-Theresiastraat nu ècht in ere hersteld: ook Mariabeeld kreeg likje verf Jef Van Nooten

26 juli 2019

14u46 1

Het kapelletje op de hoek van de Sint-Theresiastraat en Koekenberg in Mol-Achterbos beschikt weer over een Mariabeeldje. Enkele maanden geleden werd het vernieuwde kapelletje officieel ingehuldigd, maar het Mariabeeldje was verkleurd en kon een nieuw likje verf gebruiken. Miguel Verstrael uit Achterbos nam die taak voor zijn rekening. Hij gaf het beeldje een nieuwe kleur. Daarna zette hij samen met pastoor Frans Vandeursen het beeld terug op zijn plaats.