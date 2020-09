Kapellekensboom in Heidehuizen laureaat voor ‘Boom van het jaar’ Jef Van Nooten

01 september 2020

13u36 0 Mol De Kapellekensboom van Heidehuizen in Mol is laureaat voor de provincie Antwerpen om ‘Boom van het jaar 2020’ te worden. Stemmen kan nog tot 15 oktober. “De Kapellekensboom bepaalt sinds mensenheugenis het uitzicht van de dorpskern van Heidehuizen”, zegt schepen van Groen Frederik Loy.

De gemeente Mol had de acacia op het kruispunt van Heidehuizen met de Sparrenstraat ingediend voor de wedstrijd ‘Boom van het Jaar’. Een jury selecteerde de boom als laureaat voor de provincie Antwerpen.

Hart

Bij de selectie keek de jury vooral naar het verhaal achter elke boom, de geschiedenis, de standplaats en de esthetiek van de boom. “De Kapellekensboom domineert het hart van Heidehuizen. Is hij spontaan uitgeschoten of brachten buurtbewoners hem mee uit Geel? We weten het niet. Zeker is wel dat hij sinds mensenheugenis een kapelletje herbergt dat de boom en de inwoners van het gehucht beschermt”, zegt schepen Frederik Loy. “Dankzij of misschien wel ondanks dit kapelletje heeft de boom al vele stormen doorstaan. Andere bomen waren al lang gesneuveld, maar dankzij boomchirurgische spitstechnologie werd de Kapellekensboom met haken en ogen gestut en klaargemaakt voor de toekomst. Meer dan ooit toornt hij boven de omgeving uit en is hij de robuuste thuis van het kapelletje.”

Stemmen

De wedstrijd ‘Boom van het Jaar’ is een initiatief van de Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu Vlaanderen vzw. Tot 15 september kan je stemmen op de Kapellekensboom via de website www.boomvanhetjaar.be.