Kandidaten gezocht voor concessie om eet- of ijskraam uit te baten aan de abdij van Postel Toon Verheijen

28 december 2019

19u44 0 Mol De gemeente Mol is op zoek naar kandidaten om een eet- of ijskraam uit te baten in de omgeving van de abdij van Postel. In totaal zijn er zeven loten te verdelen.

De abdij van Postel is vooral tijdens de lente- en de zomerperiode een enorme toeristische trekpleister. Niet alleen door bezoekers aan de abdij, maar ook door de vele wandelaars en fietsers. Iedereen stopt er wel aan de horecazaak aan de abdij, maar net zo goed aan de kraampjes die er staan opgesteld. De gemeente is nu op zoek naar zeven (nieuwe) concessiehouders die van 24 april 2020 tot 23 april 2023 die de standplaatsen willen bevolken. Kandidaten hebben tot 24 januari 2020 de tijd om zich in te schrijven. De minimumprijs bedraagt 10 000 euro per jaar. Wie voor een bepaalde standplaats de hoogste prijs geeft, mag op deze plek vier jaar lang een eetkraam uitbaten. Niemand heeft voorrang, elke bieder krijgt een eerlijke kans.

Zeven percelen

De ‘zone voor verkoop’ is opgedeeld in 7 percelen van elk 3,5 meter diep. De breedte varieert tussen 7 en 10 meter. De uitbaters moeten zelf voor hun infrastructuur zorgen. Er zijn wel twee elektriciteitskasten voorzien. Er is ook een waterleiding aangelegd. Elke bieder kan slechts één perceel toegewezen krijgen. Wel is het mogelijk om een concessie te bekomen voor maximum twee aaneengesloten loten. Hiervoor bedraagt de instelpremie minimum 20.000 euro per jaar. Ook deze mogelijkheid kan je op het inschrijvingsformulier aanduiden.