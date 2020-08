Jumbo en LIDL plannen groot bouwproject met twee supermarkten langs Turnhoutsebaan: “Grote impact op mobiliteit” Jef Van Nooten

24 augustus 2020

12u09 10 Mol Warenhuisketens Jumbo en LIDL plannen een groot en gezamenlijk bouwproject langs de Turnhoutsebaan in Mol. “Het ingediende project is bijzonder groot en omvat twee grote bouwvolumes die met elkaar verbonden worden. In elk van de gebouwen zou een supermarkt komen”, klinkt het. Het gemeentebestuur is gekant tegen de plannen.

Twee supermarkten naast elkaar in één groot en gezamenlijk bouwproject. Dat zijn de plannen die supermarktketens LIDL en Jumbo de voorbije maanden hebben uitgewerkt. De ligging? Langs de Turnhoutsebaan in Mol, tussen Hobbyland en het appartementencomplex waarin Fruitmarkt Cools gevestigd is. Het bestaande tankstation wordt volgens de ontwerpplannen behouden en mee geïntegreerd in het project. Om de plannen te realiseren moeten enkele woningen en een winkelpand afgebroken worden.

Luchtbrug

“Het ingediende project is bijzonder groot en omvat twee grote bouwvolumes, op palen gebouwd en met elkaar verbonden via een luchtbrug”, vertelt schepen voor Ruimtelijke Ordening Andreas Verbeke. “In elk van de gebouwen zou op de eerste verdieping een supermarkt komen, een vestiging van Jumbo en één van LIDL. Op de verdiepingen boven de supermarkten voorzien de plannen ruimte voor een fitnesszaak en kantoren. Het gelijkvloers – dus de ruimte onder de supermarkten – wordt benut voor in totaal 249 parkeerplaatsen.”

Mobiliteit

Tot zover de plannen. Of die ook concreet verwezenlijkt zullen worden, is nog niet zeker. Het gemeentebestuur is alvast erg kritisch over de plannen, onder meer omdat er geen studie is uitgevoerd waarbij de impact van het project op de omgeving wordt geanalyseerd. “Tijdens het vooroverleg werden de uiteindelijke plannen slechts één keer besproken. In de informele contacten die daar aan vooraf gingen, was er sprake van een beperkt project op andere locaties. Er was nooit sprake van twee supermarkten met bijhorende grote impact op de mobiliteit”, aldus nog Andreas Verbeke.

Bemerkingen

Tijdens het enige overleg over de huidige plannen maakte het gemeentebestuur meteen enkele fundamentele bemerkingen. “Na dit eerste vooroverleg ontvingen we geen verdere informatie of verzoeken tot een volgend overleg, maar werd tot onze verrassing meteen een uitgebreid aanvraagdossier ingediend bij onze dienst ruimtelijke ordening. Onze opmerkingen met betrekking tot ontsluiting en mobiliteit werden daarbij genegeerd. We betreuren deze werkwijze ten zeerste. Voor een project van deze grootorde is dit ongezien.”

Kruispunt

De locatie – vlakbij het kruispunt van de Turnhoutsebaan met Achterbos en Sluis – is volgens de gemeente niet geschikt voor zo’n groot project. “Een supermarktketen met regionale aantrekkingskracht - zoals Jumbo - lokt onvermijdelijk extra verkeer uit de wijde omgeving. Tijdens de spitsmomenten staan er nu al lange wachtrijen in de vier rijrichtingen ter hoogte van het nabijgelegen kruispunt. We wensen het kruispunt te vrijwaren van bijkomende verkeersintensiteit.”

Concurrentie

De gemeente vreest ook de concurrentie voor reeds bestaande winkels. “We stellen ons vragen bij de noodzakelijkheid van twee bijkomende grote supermarkten in onze gemeente”, zegt schepen voor Lokale Economie Lieve Heurckmans. “Voor het gemeentebestuur is het niet wenselijk dat er voor in totaal 5.000m² winkeloppervlakte aan supermarkten in onze gemeente zou bijkomen. Zeker in deze coronatijden vrezen we door bijkomende projecten extra leegstaand, zowel bij buurtwinkels, supermarkten in het centrum als bij baanwinkels.”

Onvolledig

Omdat de nodige (mobiliteit)studies niet zijn uitgevoerd, werd het ingediende dossier door de gemeente onvolledig verklaard. De bal ligt nu terg in het kamp van de betrokken supermarkten.