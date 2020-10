Jongeren maken IMPACT! in centrum Mol Liese Demeulenaere

11 oktober 2020

15u14 1 Mol Vorige week vrijdag ging de derde editie van het kunst- en ondernemersfestival IMPACT! van start in centrum Mol onder de noemer ‘IMPACT! Pakt uit’. Het festival maakt deel uit van Project M. van Jeugdhuis Tydeeh en treedt dit jaar naar buiten dankzij een samenwerking met lokale horecazaken en handelaars. Met het project hoopt het jeugdhuis de zichtbaarheid en verkoopkansen van jongeren te vergroten.

Zo’n dertigtal jongeren pakken deze editie van IMPACT! uit met hun talenten. Tot 18 oktober zijn er onder meer jonge kunstenaars, ondernemers, muzikanten en fotografen te vinden in het centrum van Mol. Zij zullen deze week de straten, cafés en winkels opfleuren met hun creaties en live performances. Dat is uiteraard ook mooi meegenomen voor de lokale handelaars en café-uitbaters, die dankzij het festival nieuwe klanten over de vloer krijgen.

“De voorbije jaren was IMPACT! een tentoonstelling in cultuurcentrum ‘t Getouw met veel minder mensen. Nu staan we verspreid over heel het centrum”, vertellen Iris Meeus en Elien Lievens aan hun stand op het Santo Tomasplein. “Dit jaar doen er zo’n dertigtal jongeren onder de 30 jaar van Mol en omstreken mee. Dankzij dit festival krijgen we de kans om ons en onze creaties te laten zien.”

Jong talent mag gezien worden

Zo maakt Elien met macramé allerlei kleine kunstwerkjes als plantenhangers, wandkleedjes en boekenleggers die ze verkoopt voor verschillende goede doelen. Iris presenteert dan weer haar Moonfield beer dat geserveerd wordt op het Molse Moonfield festival. Moonfield kon door corona niet plaatsvinden, maar met dit ambachtelijk gebrouwen bier kunnen mensen toch van de typische festivalsfeer genieten.

Ook leerkracht P.O Anke Motmans neemt deel aan het festival. Als creatieve ziel pimpt zij dit weekend een elektriciteitskast in de Corbiestraat. “Normaal maak ik portretschetsen, maar die nemen elk zo’n 7 à 8 uur in beslag. Dit gaat dus een pak sneller”, vertelt ze. Volgend weekend is Anke ook te vinden in Chique De Friemel om kleding om te toveren in unieke stukken.

Naast deze drie dames en hun creaties valt er nog zo veel meer te ontdekken op het festival. Dankzij het uitgebreide aanbod is er voor ieder wat wils. Bezoekers worden uitgenodigd om een uitgestippeld traject te volgen, de ondernemende en kunstzinnige jongeren van IMPACT! beter te leren kennen en een coronaproof optreden mee te pikken.