Jonge vrouw verkracht in feestgedruis na afgelaste Vestiville Jef Van Nooten

29 juni 2019

19u41 2 Mol Een Britse vrouw die naar ons land was afgezakt voor het afgelaste festival Vestiville is vrijdagnacht verkracht in een bungalow van SunParks in Mol. De politie heeft weinig hoop om de dader te kunnen vatten.

Het slachtoffer, een twintiger uit Groot-Brittannië, wilde dit weekend het festival Vestiville in Lommel bijwonen. Ze had zelf voor logement gezorgd, maar nadat vrijdagavond bleek dat het festival niet doorging, trok ze met enkele honderden festivalgangers naar SunParks in Mol waar veel van hen verbleven. “Hoewel het meisje er niet verblijft, ging ze mee naar SunParks. Om er samen met anderen een feestje te houden om de pijn van het afgelaste festival te verzachten. In de loop van de nacht heeft zij bij de politie klacht tegen onbekenden ingediend voor verkrachting”, vertelt commissaris Robert Lehaen van de lokale politie Balen-Dessel-Mol.

Van de verdachte ontbreekt voorlopig ieder spoor. De jonge Britse vrouw kon wel een beschrijving van haar verkrachter geven, maar dat leidde nog niet tot de identificatie. De politie heeft weinig hoop dat de verkrachter alsnog opgepakt kan worden. “Er was veel feestgedruis in het park waarbij ook veel alcohol is gevloeid. Dat maakt het niet simpel om te achterhalen wie er achter zit’, vervolgt politiecommissaris Robert Lehaen. “De verkrachting gebeurde binnen in een bungalow, maar het slachtoffer kan niet aanduiden in welke bungalow dat was. Het risico bestaat bovendien dat de dader snel terug naar het buitenland gaat.”