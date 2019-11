Jonge vrouw krijgt voorwaardelijke straf voor bijna fatale steekpartij aan station in Mol Jef Van Nooten

20 november 2019

13u27 4 Mol De bijna fatale steekpartij die zich op 18 februari voordeed aan het station in Mol wordt bestraft met een voorwaardelijke gevangenisstraf van 20 maanden. De jonge vrouw die de messteken aan het 16-jarige slachtoffer gaf, ontsnapt aan een effectieve straf. Op voorwaarde dat ze zich laat begeleiden.

De steekpartij deed zich op 18 februari van dit jaar voor aan het station in Mol. De toen 19-jarige L.B. uit Oud-Turnhout kreeg het er aan de stok met enkele minderjarigen. Ze haalde een vleesmes van 19 centimeter boven en haalde er mee uit naar een 16-jarig meisje uit Mol. Het slachtoffer werd gestoken in de buik, armen en kaak. De messteek die uiteindelijk in de kaak belandde, was volgens een deskundige bedoeld voor de nek.

Het slachtoffer werd met levensgevaarlijke verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De inmiddels 20-jarige L.B. uit Oud-Turnhout werd aanvankelijk verdacht van poging tot moord, maar de kwalificatie is uiteindelijk afgezwakt tot ‘slagen en verwondingen’. Omdat er geen bewijzen zijn voor de intentie tot doden.

Het openbaar ministerie had een werkstraf van 200 uur gevorderd voor L.B. De rechter vindt een voorwaardelijke gevangenisstraf meer geschikt. De vrouw moet dan wel een opleiding volgen en zich laten begeleiden. Ze krijgt ook een boete van 800 euro opgelegd.

De 19-jarige C.S. uit Balen die ook bij de vechtpartij betrokken was, is wel veroordeeld tot een werkstraf van 200 uur.