Jeugdraad Mol zoekt onafhankelijke leden Liese Demeulenaere

05 oktober 2020

17u01 1 Mol De jeugdraad van Mol is op zoek naar nieuwe leden die niet verbonden zijn aan een jeugdvereniging. Daarmee hoopt de gemeente een frisse blik te krijgen op de belangen en wensen van de Molse jeugd.

Jongeren tussen 16 en 30 jaar oud die niet verbonden zijn aan een jeugdbeweging worden uitgenodigd om elke laatste vrijdagavond of zaterdagochtend van de maand met hun onafhankelijk blik samen te zitten met de jeugdraad. Die raad bespreekt ideeën, problemen en activiteiten die de jongeren in Mol bezighouden en geeft op basis daarvan advies aan het college van burgemeester en schepenen inzake het jeugdbeleid. Op 23 oktober wordt een try-out jeugdraad georganiseerd. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven voor de try-out en pas daarna beslissen of zich verder willen engageren.