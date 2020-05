Jeugdhuis en ecocentrum zetten lokalen open voor studenten Jef Van Nooten

13u55 1 Mol Jeugdhuis Tydeeh en ecocentrum De Goren zetten de komende weken hun lokalen open voor studenten. Wie een rustige studieplek zoekt, moet wel vooraf zijn plaats reserveren.

Net als de voorbije jaren voorziet het gemeentebestuur van Mol ook de komende weken stille ruimtes voor studenten. Jeugdhuis Tydeeh en ecocentrum De Goren zetten hun lokalen open. Maar om in deze coronaperiode alles veilig te laten verlopen, is het aantal plaatsen beperkt en moet je vooraf reserveren. “Het jeugdhuis – in de Rivierstraat - bouwt tijdelijk het café en de zaal om tot studieruimte. Vanaf maandag 25 mei kan je hier terecht. Ecocentrum De Goren – aan de Postelsesteenweg – stelt een lokaal open vanaf dinsdag 26 mei”, klinkt het bij de gemeente.

Bibliotheek

In jeugdhuis Tydeeh kunnen in totaal tien studenten terecht. In de zaal zijn acht stille plekken ingericht, in het café kunnen twee studenten werken. In ecocentrum De Goren is plaats voor zes studenten. “De bibliotheek kan helaas geen plekken vrijmaken. De bib start maandag 25 mei zelf opnieuw op, maar met beperktere dienstverlening. Zo blijft de leeszaal nog even gesloten.”