Jeugddienst trakteert 800 jongeren op ontbijt voor ‘Dag van de Jeugdbeweging’ Jef Van Nooten

18 oktober 2019

13u48 0 Mol In Mol zijn vrijdagochtend 800 jongeren afgezakt naar De Zwaan. Ze werden er naar aanleiding van de Dag van de Jeugdbeweging getrakteerd op een gratis ontbijt.

“Op de Dag van de Jeugdbeweging zie je heel jeugdbewegend Vlaanderen in hemden, T-shirts en sjaaltjes van een jeugdbeweging op straat. Op die manier vieren ze het engagement van duizenden jongeren die zich jaar in jaar uit inzetten om meer dan 250.000 kinderen en jongeren een jaar vol spel en plezier te bezorgen”, zegt schepen voor Jeugd Hans De Groof. “Het gratis ontbijt wordt al meer dan tien georganiseerd door de jeugddienst. DJ Stinus zorgde ook nu weer voor de nodige ambiance en vooral de pannenkoeken vielen erg in de smaak. Dank ook aan de vele gulle middenstanders die het aangeboden lekkers sponsorden. Wat overbleef, bracht de jeugddienst naar Ons Huis.”