Jeanne krijgt bijzondere verrassing voor 100ste verjaardag: “Voor eerst sinds lang bezoek van dochter” Jef Van Nooten

18 mei 2020

19u32 0 Mol Jeanne Vos vierde maandag haar 100ste verjaardag. Ze werd in de bloemetjes gezet door het personeel van woonzorgcentrum Hemelrijck waar ze verblijft. Als klap op de vuurpijl kreeg ze voor het eerst sinds lang bezoek van haar dochter.

De medewerkers van het woonzorgcentrum versierden de tuin. Jeanne had vanuit haar kamer zicht op de versieringen. Speciaal voor haar verjaardag mocht Jeanne ook zelf haar menu kiezen.

Accordeonist

“Jeanne is een fiere dame. Ondanks het gebrek aan kappers, hebben de medewerkers gezorgd voor een mooie haarcoupe op haar dag. Ze keek er enorm naar uit”, klinkt het in wzc Hemelrijck. “Om 14 uur mocht Jeanne enkele familieleden ontvangen aan het raam, met voldoende onderlinge afstand. De medewerkers vroegen een accordeonist om voor Jeanne muziek te komen spelen. Jeanne houdt heel erg van klassiekere muziek en de muzikant speelde een aangepast programma voor haar. Na dit ‘feestje’ mocht Jeanne in primeur het eerste bezoek ontvangen in het woonzorgcentrum, haar dochter. Dit was voor Jeanne een grote verrassing.”

Jeanne kreeg ook leuke cadeautjes zoals een boeketje bloemen, lekkere pralines en een gepersonaliseerd taartje.