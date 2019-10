Jakob Smitsmusuem daagt 14 kunstenaars uit voor kunstproject Jef Van Nooten

28 oktober 2019

08u32 0 Mol Het Jakob Smitsmusuem in Mol is het project ‘Oog in oog’ gestart. Daarbij daagt het museum veertien kunstenaars uit om bekend werk van Jakob Smits en de Molse School te herwerken in hun eigen stijl en kunstdiscipline.

Het kunstproject ‘Oog in oog’ zal uitmonden in een verrassende tentoonstelling waarbij het nieuwe werk van hedendaagse kunstenaars oog in oog komt te staan met de klassiekers van Smits. “Binnen dit project kiezen de deelnemende kunstenaars een werk van Jakob Smits, de Molse school of werken rond de alom gekende thema’s ervan: het landschap, moeder en kind, familie- en dorpsleven, portret, interieur, religie, de mens aan de arbeid”, zegt schepen van Cultuur Hilde Valgaeren. “Door de confrontatie met eigentijds werk ontstaan verrassende combinaties die deze thema’s in een modern daglicht plaatsen én het tijdloze ervan weergeeft. Vanuit hun eigen invalshoek en discipline presenteren de deelnemers werk in harmonie of net in groot contrast met de museumcollectie. Een ruime keuze aan technieken – schilderen, tekenen, grafiek, animatie, ruimtelijk werk en fotografie – zal jong en oud bekoren.”

Alle deelnemende kunstenaars hebben een duidelijke link met de Kempen. Het gaat om Annemie Bogaerts (installatie/ruimtelijk werk), Fik van Gestel (schilderijen), Jef Gysen (schilderijen), Georges Blom (ruimtelijk werk), Silvia Bonotto (schilderijen), Joris Martens (grafiek/tekeningen/installatie), Bart Van der Moeren (fotografie), Chris Meulemans (tekeningen/ruimtelijk werk), Diva Benini (ruimtelijk werk), Niko Hendrickx (schilderijen, animatie), Katrin Dekoninck (beeldhouwwerk), Veerle Stevens (installatie/schilderijen), Luc Hoekx (schilderij) en Carolin Böckhoff (installatie/keramiek).

Het resultaat is van 9 november tot 12 januari te bewonderen in het Jakob Smitsmuseum in Sluis.