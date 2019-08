Jakob Smitsmuseum sluit 20 dagen de deuren JVN

14 augustus 2019

Het Jakob Smitsmuseum in Mol is de komende weken gesloten voor het jaarlijks verlof.

“Van donderdag 15 augustus tot en met dinsdag 3 september sluit het Jakob Smitsmuseum in Sluis even de deuren”, zegt schepen voor Cultuur Hilde Valgaeren. “Voor een bezoek is het dus wachten tot woensdag 4 september.”

Wie in afwachting toch meer wil weten over de Nederlands-Vlaamse kunstschilder kan terecht op de website www.jakobsmits.be.