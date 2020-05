Jakob Smitsmuseum heropent: maar alleen na afspraak Jef Van Nooten

16 mei 2020

17u12 2 Mol Het Jakob Smitsmuseum heropent op donderdag de deuren. Om alles veilig te laten verlopen, moeten mensen wel vooraf een afspraak maken.

Het Jakob Smitsmuseum aan Sluis in Mol was al enkele weken gesloten door de coronacrisis. Donderdag 21 mei kunnen er terug bezoekers terecht. “Om alles veilig te laten verlopen, moeten mensen vooraf online een afspraak maken op www.jakobsmits.be of via 014 31 74 35”, zegt schepen voor Cultuur Hilde Valgaeren. “In het museum werken we met een vastgelegd parcours zodat bezoekers elkaar minimaal kruisen. We beperken ook het bezoekersaantal. Daarnaast voorzien we handgel bij de inkom en ontsmetten we regelmatig de contactpunten zoals klinken en deuren.”

Tentoonstelling

Naast de werken van Jakob Smits kan je er momenteel ook een tentoonstelling bewonderen van Eugeen Van Mieghem en Jozef Van Ruyssevelt.

Tickets betalen kan er alleen met bancontact.