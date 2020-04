Jaagpad bestrooid met kleine nageltjes: verschillende fietsers lek gereden Toon Verheijen

De politiezones Geel-Laakdal-Meerhout en Mol-Balen-Dessel hebben woensdagnamiddag het jaagpad tusen Sas 7 in Geel en de Castelsebaan in Mol een tijdlang laten afsluiten. Verschillende mensen hadden de hulpdiensten verwittigd dat ze hadden lekgereden op het jaagpad. Uiteindelijk bleek dat er een verdachte hoeveelheid kleine nageltjes was uitgestrooid over een lang gedeelte van het jaagpad. De medewerkers van de technische dienst van de gemeente Mol hebben het jaagpad proper gemaakt. Wie de nagels heeft gestrooid is niet geweten, maar het is wel duidelijk dat de dader het er blijkbaar niet mee eens was dat er deze dagen met het goede weer massaal gefietst wordt.