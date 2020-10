Inzamelactie kinderwinterjassen door sp.a Mol Liese Demeulenaere

13 oktober 2020

13u44 9 Mol Sp.a Mol zamelt op zaterdag 17 oktober, de Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede, kinderwinterjassen in voor armoedeorganisaties Ons Huis en MIN Mol.

“We organiseren een inzamelactie van winterjassen voor kinderen in het Volkshuis van Mol. Want we willen geen enkel kind in de kou laten staan”, zegt Tomas Sergooris, gemeenteraadslid voor sp.a Mol. De jassen worden geschonken aan de Molse armoedeorganisaties Ons Huis en MIN Mol.

“Uit de kansarmoede-index van Kind & Gezin blijkt dat 13,5 procent van de kinderen tussen 0 en 3 jaar in Mol opgroeit in een kansarm gezin. En die cijfers zijn de laatste jaren enkel gestegen.” De partijleden voeren daarom op 17 oktober actie om het kinderarmoedeprobleem in de gemeente aan te kaarten.

Dat doen ze met een inzamelactie van winterjassen in het Volkshuis zodat geen enkel kind in Mol deze winter kou moet lijden. Ook zullen er pakkende getuigenissen van mensen in armoede te horen en te zien zijn.