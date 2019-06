Inwoners én gemeente ongerust na aardbeving door geothermieproject Jef Van Nooten

24 juni 2019

13u36 13 Mol In Mol is ongerustheid ontstaan nadat zondagavond een aardbeving heeft plaatsgevonden met een kracht van 2,1 op de schaal van Richter. De beving is een gevolg van het geothermieproject van VITO waarbij geboord wordt naar warm water. “VITO moet met spoed onderzoeken welke risico’s er bestaan op gelijkaardige of sterkere aardbevingen in de toekomst”, zegt burgemeester Wim Caeyers.

Verscheidene inwoners van Mol werden zondagavond ‘opgeschrikt’ door een aardbeving. De beving was een gevolg van het geothermieproject van VITO op de Balmatt-site in Mol.

“Op zondag 23 juni 2019 omstreeks 19.30 uur lokale tijd heeft er zich een geïnduceerde aardbeving voorgedaan nabij de injectieput MOL-GT-02 met magnitude Ml=2.1”, communiceerde VITO na afloop via sociale media. “De geothermiecentrale was op het moment van het event niet operationeel.” De centrale lag stil door een spanningsval op het elektriciteitsnet. “Had de centrale wel gedraaid, dan hadden we de centrale stilgelegd”, klinkt het nog. “Ook zouden er maatregelen genomen zijn om de injectiedruk op de ondergrond te doen afnemen.”

Ongerustheid

De aardbeving heeft met een kracht van 2,1 op de schaal van Richter geen schade veroorzaakt, maar was wel - licht - voelbaar in de omgeving. Op de website van de Koninklijke Sterrenwacht zijn vanmiddag 13 meldingen van buurtbewoners binnengekomen. Het heeft de inwoners van Mol in ieder geval ongerust gemaakt. Net omdat de beving werd veroorzaakt door het geothermieproject.

“Samen met heel wat inwoners merkte ook het gemeentebestuur de trillingen op”, zegt Mols burgemeester Wim Caeyers. “Wij begrijpen als gemeentebestuur de ongerustheid die bij een aantal inwoners leeft na de aardbeving veroorzaakt door de geothermiecentrale op Donk. Het gemeentebestuur vraagt dat VITO met spoed en in volledige transparantie onderzoekt of en welke risico’s er bestaan op gelijkaardige of sterkere aardbevingen in de toekomst.”

Niet de eerste keer

De seismische activiteit was volgens VITO het gevolg van de herinjectie van deels afgekoeld water van de Balmatt geothermiecentrale. Het is niet de eerste keer dat de geothermiecentrale een aardbeving veroorzaakt. “Bij de injectietesten in september 2016 hebben zich de eerste aardbevingen voorgedaan. Ook bij de opstart van de geothermiecentrale in december 2018 was dit het geval. Alle bewegingen deden zich dicht bij de injectiezone van put 2 voor”, zegt Stijn Bos van VITO. Die bevingen waren toen nog kleiner dan de beving van zondag.

Analyse

VITO laat alvast weten dat ze met het eigen projectteam en externe partners de gegevens uit het eigen seismometernetwerk zullen analyseren om precies in te schatten wat er exact heeft plaatsgevonden. “Dat diepe geothermie aardbevingen kan veroorzaken is al langer gekend. Een belangrijke oorzaak lijkt de injectie van afgekoeld water te zijn. Door de locatie van de aardbevingen te bepalen kunnen we opvolgen hoe de ondergrond reageert op drukverschillen die gepaard gaan met de injectie. Zo leren we de ondergrond beter kennen”, aldus nog Stijn Bos van VITO.

“Kunstmatig opgewerkte aardbewegingen zijn een aandachtspunt bij de ontwikkeling van elk diepe geothermieproject. Daarom heeft VITO een seismometernetwerk uitgebouwd. Het netwerk laat ons toe de bodembewegingen tot op enkele tientallen meters te lokaliseren. Door de locaties van opeenvolgende aardbevingen met elkaar te vergelijken kunnen we de richting berekenen waarin de drukeffecten van de injectie zich voortzetten. Zo monitoren we of ze in de nabijheid van grotere breuksystemen komen. Door het bijsturen van de injectie wil VITO een veilige werking van de geothermiecentrale garanderen.”