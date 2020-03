Inbrekers stichten brand in container van gemeente Jef Van Nooten

02 maart 2020

18u59 2

Onbekenden hebben maandag brand gesticht in een technische ruimte van de gemeente aan Kruisven in Mol. Aan de container werd een rookpluim opmerkt. Bij aankomst van de brandweer was het vuur al vanzelf gedoofd. Onderzoek bracht aan het licht dat er braak was gepleegd op de container. Ook een magazijn vertoonde sporen van een inbraakpoging. De politie vermoedt dat de daders opzettelijk brand hebben gesticht in de container.