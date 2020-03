Inbrekers stelen onderdelen bij merkgarage Jef Van Nooten

19 maart 2020

14u10 0

Dieven hebben ingebroken in een garage aan de Colburnlei in Mol. De eigenaar stelde de inbraak woensdagnamiddag vast. De daders gingen aan de haal met auto-onderdelen. De precieze omvang van de buit is niet gekend.