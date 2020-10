Inbrekers stelen juwelen uit woning Jef Van Nooten

05 oktober 2020

De bewoners van een huis in de Slagmolenstraat in Mol stelden zondagavond rond 19 uur vast dat er in de loop van de dag was ingebroken. De daders forceerden een deur en ook een raam raakte beschadigd bij de inbraak. De daders doorzochten de woning en gingen aan de haal met juwelen.