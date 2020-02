Inbrekers stelen geldkoffertje uit broodjeszaak Jef Van Nooten

04 februari 2020

Medewerkers van een broodjeszaak in de Sint-Apollonialaan in Mol ontdekten dinsdagochtend rond 7.45 uur dat er was ingebroken in de zaak. De daders gingen aan de haal met een geldkoffertje.