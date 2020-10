Inbrekers beschadigen achterdeur Jef Van Nooten

06 oktober 2020

De bewoner van een pand in de Middenstraat in Mol ontdekte maandagavond rond 19 uur dat zijn achterdeur beschadigd werd door inbrekers. De daders probeerden de deur te forceren, maar zijn de woning niet binnen geraakt. Ze konden dus ook geen buit maken. Het is niet duidelijk wanneer de inbraakpoging precies heeft plaatsgevonden.