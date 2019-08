Inbreker ’t Getouw riskeert 15 maanden cel Jef Van Nooten

07 augustus 2019

13u30 0 Mol De 24-jarige Nassim L. uit Frankrijk riskeert een gevangenisstraf van 15 maanden. Hij wordt verdacht van de inbraak in ’t Getouw in Mol op 1 juni van dit jaar.

Tijdens de inbraak werd eerst het raam van Coffee Bar ’t Getouw geforceerd. De dader stal er 350 euro uit de kassa en baande zich nadien verder een weg naar het cultuurcentrum. Daar stal hij een hoofdtelefoon om vervolgens in de woning van de conciërge een handtas te ontvreemden. “Op bewakingsbeelden was te zien dat het om één dader ging”, zegt openbaar aanklager Ellen De Ketelaere. De inbreker droeg een kap, maar de politie trof wel afdrukken van zijn vingers en handpalmen aan op het raam van de koffiebar. Die konden aan Nassim L. (24) gelinkt worden, nadat hij op 8 juni op heterdaad werd betrapt en gearresteerd bij een inbraak in Sint-Agatha-Berchem. “Toch ontkent hij iets met de inbraak in ’t Getouw te maken te hebben”, vervolgt De Ketelaere. “Zelfs nadat hij werd geconfronteerd met de sporen op het raam. Dat is totaal ongeloofwaardig.”

Het parket vorderde een celstraf van 15 maanden. De advocaat van L. hoopt op een mildere straf. “Hij was erbij in Mol, maar heeft het pand niet betreden. Dat was een kompaan.” Nassim L. zelf benadrukte aan de rechter dat hij in België nooit eerder met het gerecht in aanraking is gekomen. “Ik wil me verontschuldigen voor mijn aandeel. Van inborst ben ik een goede kerel. Ik hoop dat je mild bent, zodat ik terug naar mijn vrouw in Frankrijk kan”, zei hij tegen de rechter.

Vonnis op 14 augustus.