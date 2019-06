Inbreker met tjokvol palmares riskeert nieuwe veroordeling van achttien maanden Toon Verheijen

03 juni 2019

12u27 0 Mol De 34-jarige Ken C. uit Mol riskeert een bijkomende gevangenisstraf van achttien maanden voor een inbraak bij Chiro Albatros in Mol-Wezel, de diefstal van twee fietsen en een hele reeks drugsfeiten.

Ken C., een dertiger met een rijkelijk gevuld strafblad, werd op 18 april betrapt in de chirolokalen. Er was onder meer een raam ingeslagen. Toen de politie hem oppakte, verklaarde hij dat hij in de lokalen woonde en er zelfs eigenaar van was.

14 keer veroordeeld

In de lokalen troffen de speurders ook nog een gestolen fiets aan. Twee dagen eerder was Ken C. ook al eens betrapt op een fietsdiefstal. “Naast die feiten zijn er ook nog een hele reeks drugsfeiten waarvoor we de beklaagde vervolgen”, zegt openbaar aanklaagster Dymphna De Ceulaer. “Hij is duidelijk aan lager wal geraakt. Alleen de eerste vier maanden van dit jaar zijn er alweer twintig pv’s tegen hem opgemaakt. Hij heeft in het verleden ook al veertien correctionele veroordelingen opgelopen. Wij vorderen een gevangenisstraf van achttien maanden.”

De verdediging hoopt vooral dat de rechtbank mee zoekt naar een manier om Ken C. te behandelen en te begeleiden. Uitspraak op 17 juni.