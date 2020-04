In mum van tijd 63 laptops ingezameld voor schoolkinderen in armoede Jef Van Nooten

02 april 2020

10u17 0 Mol Het gemeentebestuur van Mol heeft 63 laptops ingezameld voor kinderen en jongeren in armoede. Het streefdoel was 50 laptops, maar dat aantal kom ruim overschreden worden omdat het SJB-college 33 toestellen doneerde.

Door de coronacrisis zijn de scholen gesloten en worden leerlingen verwacht thuis te oefenen op Bingel en Smartschool. “Maar heel wat kinderen en jongeren uit kwetsbare gezinnen hebben thuis geen laptop of toegang tot internet. De coronacrisis dreigt nog een tijd aan te houden. Daarom gingen we op zoek naar laptops om de leerachterstand bij deze kinderen te vermijden”, zegt burgemeester Wim Caeyers.

SJB-college

Op minder dan 24 uur werd het streefdoel van 50 laptops gehaald. “Naast de 14 inwoners die een laptop schonken, kochten we als gemeentebestuur 16 nieuwe toestellen aan en ontvingen we van het SJB-college in één keer maar liefst 33 laptops. We klokken op dit moment dus al af op 63 toestellen”, aldus nog Wim Caeyers. “Na dit snelle succes durven we onze ambities bij te stellen: op naar de 70 laptops. Alle laptops komen terecht bij kinderen en jongeren die de komende weken thuis moeten oefenen voor school, maar niet over de nodige middelen beschikken. We zorgen dankzij Proximus en Telenet ook voor internettoegang.”

Privacy

De gegevens die op een laptop staan, worden door vrijwilligers van Digiweten gewist. Zo is je privacy voor 100% gegarandeerd. De laptops worden ook ontsmet voordat ze naar de kinderen gaan.