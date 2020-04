IN BEELD. Tom Boonen schenkt tablets aan Heilig Hartziekenhuis in Mol: “Zo zien patiënten eens iemand anders dan een verpleegster in een beschermend pak” Toon Verheijen

16 april 2020

15u09 10 Mol Oud-wereldkampioen wielrennen Tom Boonen trok donderdagnamiddag naar het Heilig Hartziekenhuis van Mol om er enkele tablets te schenken. Die zijn speciaal bedoeld voor patiënten die er lange tijd in quarantaine zitten met een coronabesmetting.

Boonen, die in Balen woont, hoopt dat de patiënten op die manier toch wat meer in contact kunnen komen met hun familieleden. “Voor heel wat patiënten zal het een verademing zijn dat ze via de tablet eens iemand anders kunnen spreken dan de dokter of de verpleegkundigen”, zegt Tom Boonen. “Enkele patiënten zien alleen de zorgverleners en dan nog in zo'n beschermingspak. Voor een korte periode is dat misschien te doen, maar veel patiënten bijven hier een hele tijd. En dan ga je volgens mij een beetje vereenzamen. Daarom dacht ik: laat ik eens proberen wat tablets op de kop te tikken.”



Tom belde twee weken geleden al naar elektronicawinkel Elektromic omdat hij de zaakvoerders kent. “Blijkbaar zijn tablets nog heel moeilijk te krijgen en worden ze vooral opgekocht door de grote spelers”, zegt Boonen. “Gelukkig heb ik er uit een grote bestelling zeven kunnen overkopen en die heb ik dan aan het ziekenhuis geschonken. Ik heb er uiteindelijk wel tien dagen op moeten wachten (lacht). Maar ik ben blij dat ze er in het ziekenhuis héél content mee zijn. Het is ook een blijk van steun aan het personeel.”

Tom Boonen gaf zelf aan dat het donderdag eigenlijk pas de eerste keer was in iets langere tijd dat hij weer echt buiten kwam. “Het gaf een beetje een vreemd gevoel”, zegt Boonen. “Niet dat ik echt schrik had, maar je bent sowieso wat voorzichtiger. Ook voor de mensen rondom je. Mijn grootvader zit in Balen in een rusthuis. Hij stelt het toch goed, maar het is toch altijd een beetje afwachten. Maar als ik eerlijk mag zijn, begrijp ik echt niet dat ze weer bezoek zouden binnenlaten in woonzorgcentra. In veel centra zijn er heel wat besmettingen en omgekeerd geldt het ook: als het er niet is, riskeer je het wel binnen te brengen. Onbegrijpelijk eigenlijk. Gelukkig hebben ze de beslissing nu teruggedraaid.”

Het ziekenhuis zelf is enorm blij met de schenking van Tom Boonen. “Hiermee kunnen wij een virtueel bezoek organiseren voor families die een geliefde op de afdeling intensieve zorgen of de Covid-19-afdeling hebben”, zegt communicatieverantwoordelijke Heidi Van Loon. “Dit is een bewijs van hoe de maatschappij ons ziekenhuispersoneel steunt.”

Het ziekenhuis richtte zich ook nog speciaal tot Tom Boonen zelf. “Hartelijk dank in naam van al onze zorgverleners, waar ook ter wereld, voor dit meer dan symbolisch gebaar. Het raakt ons recht in het hart.”