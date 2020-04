IN BEELD. Tom Boonen schenkt tablets aan Heilig Hartziekenhuis in Mol: “Hopelijk kunnen de patiënten dan eens een ander contact hebben dan een arts in een pak” Toon Verheijen

16 april 2020

15u09 10 Mol Oud-wereldkampioen wielrennen Tom Boonen trok donderdagnamiddag naar het Heilig Hartziekenhuis van Mol om er enkele tablets te schenken. Die zijn speciaal bedoeld voor patiënten die er lange tijd in quarantaine zitten met een coronabesmetting.

Boonen, die in Balen woont, hoopt dat de patiënten op die manier toch wat meer in contact kunnen komen met hun familieleden. “Voor heel wat patiënten zal het hopelijk een beetje een verademing zijn dat ze via de tablet eens iemand anders kunnen spreken dan de dokter of de verpleegkundigen”, zegt Tom Boonen. “Enkele patiënten zien alleen de zorgverleners en dan nog in zo'n pak. Voor een korte periode is dat misschien nog te doen, maar ik denk dat er toch veel zijn die hier best wel een hele tijd verblijven.”



Het ziekenhuis zelf is enorm blij met de schenking van Tom Boonen. “Hiermee kunnen wij een virtueel bezoek organiseren voor families die een geliefde op de afdeling intensieve zorgen of de Covid-19-afdeling hebben”, zegt communicatieverantwoordelijke Heidi Van Loon. “Dit bezoek en dit cadeau is een bewijs van de de steun die er in de maatschappij vandaag leeft aan ons ziekenhuispersoneel. Het is een hart onder de riem voor alle ziekenhuizen en voor alle zorgverleners die op dit moment het beste van zichzelf geven.”

Het ziekenhuis richtte zich ook nog speciaal tot Tom Boonen. “Hartelijk dank in naam van al onze zorgverleners, waar ook ter wereld, voor dit meer dan symbolisch gebaar. Het raakt ons recht in het hart. Het hart dat we zo nodig hebben om in deze donkere dagen toch wat licht te kunnen laten schijnen. Dank voor de waardering die hiermee aangereikt wordt aan onze helden!”